La Stampa: “La coppa alla Fiorentina può valere l’Europa”

Nell'edizione odierna de La Stampa si parla di Toro e delle chance di qualificazione alle coppe Europee: "Conference League: stasera a Bruges semifinale di ritorno. I viola possono dare un senso anche al 9° posto in Serie A. La coppa alla Fiorentina può valere l'Europa. Toro, ultima speranza". Sul quotidiano leggiamo anche un articolo dedicato al Robaldo e al Filadelfia: "Toro, dal museo al Fila al centro Robaldo, le sponde del progetto di sviluppo del club. Altri tre campi disponibili a giugno, ma la struttura per le under vedrà la luce nel 2025"