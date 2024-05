La Stampa: “La Croazia rassicura il Toro”

Nikola Vlasic ha chiuso anzitempo la propria stagione con il Torino. Un infortunio importante nelle gerarchie di Ivan Juric, che si è dovuto arrangiare per trovare una nuova soluzione. Tuttavia il croato è stato convocato dalla nazionale e la stessa Croazia ha rassicurato il Torino: "L’evolversi della situazione sarà seguita con interesse anche dai granata, che erano un po’ preoccupati anche in vista della prossima stagione. Perché, al netto del calciomercato in arrivo, se gli indizi sono questi Vlasic non sarebbe costretto a cominciare in ritardo".