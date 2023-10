La Stampa: “La difesa del Toro alla prova Lautaro”

Il Torino alle prese con il Toro Martinez. La prova del nove anche per Milinkovic-Savic, che deve dare una risposta credibile e forte dopo il disastro nel derby contro la Juventus. La Stampa parla proprio di questa situazione nelle sue pagine dedicate al mondo del calcio. "Domani al Grande Torino arriva l’Inter del re dei bomber della Serie A. Quel Lautaro Martinez che non fa differenza tra sfide in casa o fuori e sta scrivendo la miglior partenza della carriera grazie a 10 gol dopo 8 giornate. Domani, invece, toccherà ancora a Milinkovic-Savic difendere la porta. Una sorta di prova della verità, o del riscatto, per il portiere granata, che a differenza dell’argentino sta vivendo il momento opposto. È il primo difficile dell’anno dopo un avvio tutto sommato tranquillo nel quale ha tenuto la porta inviolata 4 volte in 7 partite. Le brutte figure rimediate contro la Juventus, con una serie di uscite a vuoto costate due gol e tanti altri brividi, hanno risollevato vecchi dubbi e generato nuove critiche sulle performance del portiere serbo alto più di 2 metri".