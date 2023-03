La Stampa: “La fiducia di Juric e la paternità: così Karamoh si è rilanciato”

Nell'edizione odierna de La Stampa, spazio oggi ad un focus su Yann Karamoh, che al Torino ha saputo rilanciarsi, grazie anche ai miglioramenti effettuati a livello di atteggiamento. Si legge: "La terza chance in Italia, dopo aver sciupato le altre due, il classe 1998 la sta sfruttando in pieno. Tanto che il Torino è pronto ad esercitare l’opzione per il rinnovo del contratto. Karamoh è un calciatore nuovo, a partire dall’esultanza particolare che non fa più, quasi a voler dimenticare il passato: mimava la maschera di Mask Off, brano del rapper Future. E ha perso pure l’atteggiamento un po’ insofferente che è stato un grande freno, assieme ai ritardi negli allenamenti. Cos’è cambiato? Karamoh ha due segreti, suo figlio Ayden, che pian pian l’ha rasserenato. E Juric che invece gli ha ricordato di essere un buon calciatore: non se lo sentiva dire più dagli allenatori".