La Stampa: “La Fiorentina si chiama fuori, il Toro cerca l’affondo per Praet”

La Fiorentina, attraverso le parole del Ds Pradè, si è chiamata fuori dalla corsa a Praet. Ora la palla passa quindi al Toro, che dovrà trovare la giusta formula per riportare alla corte di Juric il trequartista belga come riportato sulle pagine odierne de La Stampa: "La partita del Torino con il Leicester è apertissima, rilanciata indirettamente dalle parole del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè che ha escluso il suo club dalla corsa: «Praet non ci interessa e non lo abbiamo mai trattato», la versione dei viola che smentisce le voci circolate nei giorni quando il braccio di ferro per Mandragora era al massimo dello sforzo. Ora tocca al Torino mettere le mani sulla preda preferita, liberata il mese scorso con lo scopo di riprenderla a condizioni economiche migliori".