La Stampa: “La fisicità di Tameze per rinforzare la mediana del Torino”

Manca poco alla chiusura della finestra di calciomercato, e oltre a piazzare gli esuberi il Torino prova la stretta finale per regalare a Juric gli ultimi rinforzi, come riportato sull'edizione odierna de La Stampa: "Il Torino prepara il gran finale di un mercato al quale manca davvero poco per soddisfare pienamente Juric. Un trequartista pensante per oliare il motore, e un centrocampista muscolare per recuperare un po’ di forza e centimetri lasciati per strada dai tanti addii eccellenti. [...] Il Toro intanto annusa il ritorno di Praet: dopo un tira e molla eterno il Leicester ha aperto alle condizioni granata, avvicinando notevolmente il ritorno del belga. [...] Da Verona, invece, potrebbe arrivare Adrien Tameze, l’ultima idea del Torino per regalare a Juric quel profilo in grado di aumentare la forza della mediana. Il 28enne francese di origini camerunesi non avrebbe neanche difficoltà a capire in fretta il verbo del tecnico, visto che è stato proprio il croato ad allenarlo per primo a Verona".