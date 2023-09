La Stampa: “La forza del Toro”

L'edizione odierna del quotidiano commenta la vittoria di ieri del Torino contro la Salernitana, per 3-0 all'Arechi. Durante il match sono andati a segno prima Buongiorno e poi due volte Radonjic. A seguire le parole del quotidiano: "Ci sono appuntamenti in cui presentarsi con l’abito giusto vale più di un momento. A Salerno, il Toro dà un segnale al suo campionato mettendo in scena una prova d’autore: gioco, sensibilità al pericolo, ostacoli superati senza frenesia. Il successo non vale la gloria, ma un successo figlio di ciò che si è studiato può assumere il peso di un segnale a se stessi e alla concorrenza perché, qui all’Arechi, soffrire è una consuetdine, non averlo fatto è una piccola, grande virtù."