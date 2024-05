La Stampa: “La lezione speciale del dottor Buongiorno”

La Stampa nell'edizione odierna ripercorre la giornata di Alessandro Buongiorno al Festival dello Sport di Dronero, dove è stato invitato per parlare di sport e scuola. "Conciliare calcio e sport non è stato facile per niente, specialmente al liceo. Per fortuna ho avuto professori comprensivi, forse perché vedevano il mio grande impegno" ha affermato Buongiorno. Prosegue il quotidiano: "La timidezza e l'educato imbarazzo spariscono quando arriva il momento di parlare di calcio, da leader e simbolo granata qual è". E sugli inizi in granata: "Ho iniziato a 6 anni per stare insieme ai miei amici nella squadra che aveva il campo praticamente sotto casa mia (al Barracuda, ndr). Poi mi ha chiamato il Toro, all'inizio non ero così sicuro di volerci andare proprio per non lasciare i miei compagni da soli. Ma Silvano Benedetti mi disse “tu prova tre settimane poi decidi”. E quelle tre settimane durano da un po'...".