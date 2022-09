La Stampa: “La Primavera del Torino propone gioco e prospetti per Juric”

Il quotidiano La Stampa questa mattina celebra la Primavera del Torino che dopo le ultime due stagioni complicate ha iniziato molto bene il campionato 2022/23. Dopo cinque giornate per i giovani granata si possono contare ben quattro vittorie e un pareggio, un ruolino di marcia che vale il primato in classifica. I ragazzi di Scurto si trovano infatti da soli in testa alla classifica con 13 punti e ora mirano a confermarsi nell'arco della stagione. Il gruppo di questo Toro ha diverse promesse che possono ambire a replicare il percorso di Alessandro Buongiorno che ora è un punto fermo della Prima squadra di Ivan Juric. Alcuni esempi possono essere N'Guessan che in estate ha fatto il ritiro con i grandi o Gineitis che ha già firmato il suo primo contratto da professionista, senza dimenticare Dellavalle e Anton anche loro spesso a disposizione dell'allenatore croato. Infine c'è Dell'Aquila, arrivato in estate e che nell'ultima gara contro il Cesena ha segnato una rete da metà campo. Il settore giovanile promette bene e Juric in futuro potrà tornare ad attingere dalla Primavera per migliorare anche i risultati della Prima squadra.