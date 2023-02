La Stampa: “La Primavera, serbatoio della Prima Squadra, vola in testa”

La Stampa si concentra sui giovani granata: "Juric li lancia in prima squadra. E le speranze del futuro rispondono anche nelle categorie inferiori. Da primi in classifica. Sono i nuovi giovani granata, un bacino di possibilità e qualità: non si vede solo nel gruppo allenato dal croato, che a Milano ha fatto esordire un altro 2004 in una squadra con un’età media di 24.6 anni". Ma tornando alla vittoria di ieri della Primavera con l'Atalanta: "Ieri il Toro è tornato in testa con la vittoria contro l'Atalanta: ieri la squadra allenata da Giuseppe Scurto ha battuto l’Atalanta ed è tornata in testa alla classifica, pur se in coabitazione con il Lecce: non capitava da 6 giornate. È bastato un gol firmato dal profilo più promettente di quel gruppo, Ciammaglichella, poi difeso dalle parate di un altro possibile protagonista del futuro, il portiere Passador". Infine focus su Ciammaglichella: "Un nome da ricordare per il prossimo sbarco sul pianeta dei grandi, quello del centrocampista. Ha cominciato a giocare in maglia granata quando aveva 4 anni. Ha conosciuto solo il Toro e con Juric capito come si fa: bisogna avere qualità - è stato inserito dal Guardian tra i migliori 60 talenti del 2005-, testa e saper cogliere l'attimo".