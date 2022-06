La Stampa: “La Roma vira su Lukic, Cairo per ora dice no”

Sasa Lukic è stato uno dei giocatori che più hanno giovato della cura Juric, garantendo una solida continuità di prestazioni e dimostrandosi pedina versatile e irrinunciabile. L'ottima stagione del serbo ha attirato le attenzioni di diverse squadre, tra cui la Roma, come riportato nell'edizione odierna de La Stampa: "In caso di offerte irrinunciabili anche il nuovo pupillo di Juric potrebbe essere sacrificato. Per ora non sono arrivate, ma il suo nome ha messo le ali e la Roma è la prima grande squadra ad essere uscita allo scoperto. Sta pensando a Lukic per venire incontro alle richieste di Mourinho che deve rinnovare la zona centrale. Finora ha trovato solo indizi negativi, un muro granata. Ma il pressing continua. E intanto la Premier osserva".