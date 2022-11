La Stampa: “La Serbia è la più ‘italiana’, il nucleo più numeroso arriva dal Toro”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

"La nostra Nazionale non c’è, ma un po’ di Italia sarà comunque presente in Qatar - si legge su La Stampa - . Direttamente, vista la partecipazione dell’arbitro Orsato più i guardalinee Carbone e Giallatini oltre ai due addetti Var Irrati e Valeri, ma soprattutto indirettamente con i 70 calciatori di 21 diversi Paesi che giocano da noi e andranno al Mondiale. La Serbia, la squadra del ct Stojkovic, è la più “italiana” con 11 giocatori che provengono dal nostro campionato e il nucleo più numeroso arriva dal Toro con Lukic, Vanja Milinkovic-Savic e Radonjic in prima fila, mentre oltre ai già citati due bianconeri ci sono anche due fiorentini (Jovic e Milenkovic), due veronesi (Ilic e Lazovic), il laziale Sergej Milinkovic-Savic (fratello del portiere granata) e il sampdoriano Djuricic".