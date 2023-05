La Stampa: “La storia dei granata torna a casa: il museo del Torino al Filadelfia”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"La Fondazione ha ufficializzato la decisione di creare il cuore della memoria del Toro nello stadio degli Invincibili. Serve un anno tra progetto e pratica, l’obiettivo è inaugurarlo il 3 dicembre 2026, per il 120° compleanno della società" scrive il quotidiano. Ieri - martedì 23 maggio - nel Palazzo dei Lavori Pubblici in piazza San Giovanni si è tenuta la conferenza stampa della Fondazione Filadelfia che ha annunciato: "L’attività progettuale è partita - informa il presidente Luca Asvisio -, abbiamo dato mandato all’architetto Bo di occuparsi di tutta la fase preliminare. Ci vorrà un anno per progettazione e pratiche: una volta terminato quel periodo si capirà il costo complessivo. Sarebbe bello portare il museo al Filadelfia entro il 2026, magari proprio il 3 dicembre nel giorno del 120° compleanno del Toro".