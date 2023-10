La Stampa: “Lacrime Toro”

L'edizione odierna de La Stampa analizza la sconfitta subita ieri sera contro l'Inter e si focalizza in particolare sull'infortunio di Perr Schuurs, uscito in barella dal campo. A seguire le parole del quotidiano: "Le lacrime di Perr Schuurs hanno l’effetto di un colpo al cuore e spengono un Toro, da quel momento in poi, in alto mare, ferito e senza più equilibri. Le lacrime del gigante olandese cadono perché il suo ginocchio sinistro va in tilt – oggi si capirà l’entità dell’infortunio, la sensazione è molto brutta – ed è come se i suoi compagni incassassero uno schiaffo in pieno volto nel vedere il loro punto di riferimento sparire negli spogliatoi in barella..."