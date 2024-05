La Stampa: “L’addio senza sorrisi, Juric e il mondo Toro non si sono mai capiti”

Tra le pagine del quotidiano La Stampa c'è spazio anche per il Torino con un articolo in merito al suo allenatore, Ivan Juric. Il tecnico croato è ormai agli sgoccioli della sua avventura in granata e anche al termine della partita contro il Verona non ha mai smesso di punzecchiare un po' l'ambiente Toro. Come si legge sulle pagine del giornale piemontese, Juric critica il non sapersi mai godere il momento e le gioie che sono arrivate in questi anni e afferma "Qui a Verona l'ambiente era fantastico". Queste dichiarazioni dell'allenatore croato dopo la vittoria al Bentegodi sono quindi una nuova dimostrazione del rapporto tra Juric e la piazza che forse non è mai sbocciato del tutto anche perché, come si legge, pur avendo abbassato i toni gli attacchi sono rimasti gli stessi di tre anni fa quando è arrivato a Torino.