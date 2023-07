La Stampa: “L’amore per il Toro al Filadelfia, Buongiorno carica la squadra”

"Dal Filadelfia il messaggio arriva forte e chiaro. C’è un popolo che vuole sognare e un Torino che, con qualche innesto, può farlo divertire. Oltre 1.500 persone con bandiere e fumogeni hanno invaso il tempio granata alle 9.30 di mattina di un afosissimo sabato di metà luglio, ricreando un clima da stadio. Uno spettacolo per i tanti bambini presenti, ma soprattutto il segnale che la gente ha voglia di Toro: adesso in visione c’è l’evoluzione 3.0 del gruppo di Juric", scrive La Stampa: inizia al massimo la stagione del Toro, che domani 16 luglio partirà per il ritiro a Pinzolo. Presente quasi tutta la squadra al Filadelfia, che si è presa gli applausi del migliaio di tifosi presenti, in particolare Buongiorno: nella scorsa stagione ha conquistato il cuore dei tifosi granata, arrivando a leggere i nomi del Grande Torino a Superga. "È stato un anno fantastico - lo ripercorre il difensore a Sky Sport, come riporta La Stampa -, l’onore della fascia da capitano, la lettura dei nomi a Superga, l’emozione del primo gol, il rinnovo di contratto, di cui sono felicissimo": così le dichiarazioni del difensore granata, pronto a cominciare una nuova stagione.