La Stampa: “L’Arsenal pensa a Sanabria: possibile offerta di 25 milioni”

E cominciano a puntare gli occhi addosso. Ci sono anche quelli dell’Arsenal a ingolosire Sanabria e aumentare l’attenzione del club di Cairo. Diversi giornali inglesi parlano di un’offerta allo studio importante, vicina a 25 milioni di euro. In 4 mesi Sanabria è riuscito ad acciuffare, a 27 anni, l’ultimo treno per diventare grande: 10 gol dalla ripresa del campionato". Così La Stampa in vista della sfida con lo Spezia di sabato pomeriggio: "È condannato a vincere, il Toro, nello stadio dove non ci è mai riuscito se non in Coppa Italia quasi 90 anni fa, anzi dove ha sempre perso facendo anche brutte figure: 7 gol subiti e 1 fatto (da Belotti) in 4 precedenti. Ma i granata quest’anno hanno un feeling speciale con le sfide lontano da casa. Da record: con 8 successi hanno eguagliato l’ultima squadra con lo scudetto sul petto. Se giocasse solo in trasferta la squadra di Juric sarebbe al quarto posto in zona Champions League con 28 punti, dietro solo a Napoli (44), Lazio (34) e Atalanta (31). Nell’era Cairo al massimo sono arrivate 6 vittorie, tutte negli anni di Ventura. Per trovare un risultato migliore bisogna tornare al Grande Torino arrivato addirittura a 13 squilli esterni".