La Stampa: “L’asticella va alzata”

L'1-1 maturato a Reggio Emilia fa male, il Torino poteva fare di più. Lo sa bene Ivan Juric, che vuole di più dai suoi ragazzi, come riportato dalle pagine della Stampa nella sua edizione odierna: "Ancora una volta non siamo stati fortunati negli episodi: ci manca il colpo finale, dobbiamo lavorare sulla mentalità del gruppo. Se c’è il rischio che con le mie parole possa trasferire un po’ di pressione ai ragazzi? Credo sia giusto uscire dalla comfort zone e, per questo, parlo di Europa come nostro obiettivo…"