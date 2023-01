La Stampa: “Lazaro ko, al Toro serve un esterno. Piacciono Juranovic e Lazovic”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Il quotidiano La Stampa questa mattina propone un focus sul mercato del Torino. In seguito all'infortunio di Lazaro, che resterà fermo ai box almeno due mesi, il club granata ha necessità di trovare un nuovo esterno che possa sostituirlo. Il preferito dell'allenatore, Ivan Juric, è il croato Juranovic, di proprietà del Celtic. L'idea sarebbe quella di imbastire un prestito con diritto di riscatto per concludere un affare sulla falsa riga di quello di Vlasic. Un nome alternativo è quello di Lazovic dell'Hellas Verona che ha un costo inferiore ed è sicuramente un profilo più semplice da portare all'ombra della Mole. Il Toro è alla ricerca anche di un nuovo attaccante e il nome in pole position è sempre quello di Shomurodov della Roma.