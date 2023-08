La Stampa: “Le crepe del Toro”

L'edizione odierna di La Stampa riflette sulle prime due prestazioni in campionato dei granata. La squadra fino ad ora non si è mostrata pronta ad incidere e le gare giocate sono altamente insufficienti. Ecco le parole del quotidiano: "Il punto più basso è toccato e, ora, serve uno scatto in avanti per evitare il corto circuito. La notte di Milano, la sconfitta senza giocare in casa del Milan, ha lasciato il segno dentro un Toro involuto e, per certi versi, spaurito. Ivan Juric, tecnico al terzo anno sotto la Mole, ha lanciato l’allarme e indicato la via: sulla sua lavagna tattica nascerà una versione nuova della squadra"