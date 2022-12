La Stampa: “Le iniziative del Museo del Torino per il 116° compleanno”

Quest'oggi all'interno delle pagine dell'edizione torinese de La Stampa si può trovare un approfondimento sulle iniziative del Museo del Torino per la giornata di domani. Il 3 dicembre infatti è l'anniversario della fondazione del club granata e domani si festeggerà il 116° compleanno. A Grugliasco, presso Villa Claretta Assandri ci saranno molte suggestive sorprese e preziosi cimeli esposti dal Museo del Torino. I festeggiamenti avverranno anche in città in via Filadelfia davanti al centro d'allenamento della formazione granata. La sede operativa di ToroMio per l'occasione diverrà una biblioteca e aprirà le proprie porte ai tifosi che potranno sfogliare libri sulla storia del club.