La Stampa: “Le richieste di Juric per un Toro da Europa”

"Bakker e qualità, poi Strefezza: le richieste di Juric per un Toro da Europa" titola l'edizione di oggi de La Stampa. Il Torino vuole alzare l'asticella e per farlo è necessario costruire una squadra competitiva su ogni fronte. Ad oggi serve un terzino sinistro ed uno dei nomi potrebbe essere quello di Mitchel Bakker dell'Atalanta, che potrebbe arrivare in prestito secco. Prima di muoversi sugli acquisti è necessario guardare prima alle uscite: Radonjic, Seck o Karamoh sono ad oggi i primi candidati. Per l'attacco invece un possibile nome è quello di Gabriel Strefezza del Lecce che potrebbe andare via dopo l'arrivo di Pierotti.