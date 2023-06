La Stampa: “Le vacanze dei granata per ricaricarsi d’energia”

"Dai luoghi più glamour alle oasi sperdute, con Pinzolo e i primi test ufficiali sullo sfondo - si legge su La Stampa - . È scoppiata l’estate per i calciatori del Torino, ormai tutti o quasi in vacanza dopo aver portato a termine anche le fatiche con le nazionali. Restano in gioco solo Ricci e Pellegri con l’Under 21, cominciano stasera l’avventura europea. Per gli altri, è iniziata la ricarica di energie dopo un campionato logorante. In testa al gruppo di