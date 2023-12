La Stampa, Longo: “Il Toro insegue solo le grandi e può fare un salto di qualità”

Sulle colonne del quotidiano La Stampa c'è spazio per un'intervista all'allenatore ex Toro, Moreno Longo. Il tecnico piemontese ha contribuito alla salvezza dei granata nel 2020 dopo lo scoppio della pandemia e in una delle stagioni più travagliate della storia recente della società: "È stato un periodo difficile, anche per gli stadi chiusi e il campionato fermo - commenta Longo - ma di quel periodo ricordo volentieri il Toro. È stato incredibile lavorare con un gruppo importante con gente da Nazionale come Belotti e Sirigu". L'ex allenatore di Torino e Como poi parla della squadra di oggi: "Juric ha a disposizione una squadra che può fare il salto di qualità. Tolte le classiche prime sei, con le altre se le gioca". Longo chiude poi fornendo il suo parere sulla coppia Zapata-Sanabria: "Mi stanno cominciando a piacere molto e danno soluzioni diverse".