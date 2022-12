La Stampa: “L’ora di Schuurs e Pellegri”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Terminerà domani il ritiro del Torino: oggi pomeriggio alla Pinatar Arena la squadra di Juric sfida l’Almeria alle ore 17, nel secondo test amichevole in Spagna. Juric è soddisfatto fino a questo momento della condizione fisica e atletica della propria squadra, "nonostante gli infortuni non gravi di Singo e Linetty e il contrattempo capitato a Ricci, un piccolo affaticamento muscolare che ieri l’ha costretto in palestra" ha scritto il quotidiano. Davanti - nell'amichevole di questo pomeriggio - ci sarà Pellegri che farà staffetta con Sanabria.