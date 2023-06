La Stampa: “Lorenzo e Alessandro Dellavalle, cugini Azzurri”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"C'è aria di derby pure quando indossano gli stessi colori: quelli azzurri dell’Italia dei giovani. Quasi una questione di famiglia tra Lorenzo e Alessandro Dellavalle - scrive La Stampa nell'edizione odierna - Uno gioca nella Juventus Primavera, l’altro nel Torino Primavera. Sono cugini, hanno 37 giorni di differenza e sono cresciuti insieme a Carignano. Uniti dal sangue, ma divisi dalla maglia". Ora i due si ritroveranno nello stage dell'Italia Under 19, con il ct Alberto Bollini che ha chiamato entrambi a Coverciano. Con gli Europei alle porte, si tratterà dell'ultima chance per convincere il tecnico a dare una maglia azzurra. Lorenzo e Alessandro Dellavalle sono entrambi difensori centrali, daranno battaglia anche in Azzurro.