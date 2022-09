La Stampa: “Lukic brilla con la sua Serbia. Juric spera che non si spenga”

Sasa Lukic è il protagonista sulle pagine de La Stampa. "Un gran gol per ripartire. Se Sasa Lukic cercava una scossa per mettersi alle spalle i due mesi più strani da quando è esploso nel Toro, l’ha trovata in nazionale - si legge sul quotidiano - . Infatti l’aria di Belgrado non è riuscita a sbloccare il giocatore più atteso, Vlahovic, ma al granata ha fatto bene. Benissimo: la firma, con un sinistro all’incrocio dei pali, che ha fissato il 4-1 finale della Serbia sulla Svezia in Nations League è stata la ciliegina sulla prestazione sfornata dal regista, tornato per la prima volta sugli standard cui aveva abituato la scorsa stagione. Lukic non segnava dalla sfida con il Palermo in Coppa Italia di quasi due mesi fa, sembrava il primo passo per la sua consacrazione, con i gradi di capitano ereditati da Belotti, invece pochi giorni dopo è diventato la più grossa fregatura alla vigilia del campionato, facendo passare al Toro, e a Juric, ore agitate prima di scendere in campo contro il Monza".