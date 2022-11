La Stampa: “Lukic torna protagonista e suona la carica”

Oltre alla vittoria sul Milan, che certifica il buon momento di forma, il Torino si gode anche il ritrovato Sasa Lukic, come riportato sulle pagine odierne de La Stampa: "«Mentalità, carattere, voglia di vincere». Sasa Lukic indica la direzione al Toro tornato a battere una big, ma un po’ anche a se stesso dopo aver sbagliato strada all’inizio del campionato. Due mesi e mezzo dopo è tornato protagonista sfoggiando contro il Milan una prestazione da vecchi tempi, quelli in cui era l’anima della squadra anche quando, come domenica sera, non ha segnato o regalato il passaggio decisivo".