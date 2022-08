La Stampa: “Lukic tratta il rinnovo col Toro ma su di lui c’è la Roma”

Il caso di Sasa Lukic ha agitato parecchio le acque in casa Torino nell'ultimo periodo. Come riportato dal quotidiano La Stampa, il centrocampista serbo sta trattando il rinnovo di contratto con la società granata dopo aver chiarito sia con l'allenatore che con la dirigenza. C'è però un pericolo per il Toro che è rappresentato dalla Roma. La formazione capitolina dovrà far fronte nei prossimi mesi all'assenza di Wijnaldum che ha subito un brutto infortunio durante un allenamento. Uno degli obiettivi di Mourinho per sostituire l'ex Paris SG è diventato subito Lukic. Il numero 10 del Toro piace molto alla Roma e al suo allenatore ma Cairo per venderlo chiede almeno 15 milioni di euro. Nella trattativa, secondo La Stampa, potrebbe rientrare anche Diawara che è in uscita dal club della Capitale e che piace al Toro.