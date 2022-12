La Stampa: “L’ultima amichevole prima del campionato soddisfa Juric”

"Giocare a Monza, per Ricci e compagnia, è diventato un bel biglietto da visita - si legge sull'edizione odierna de La Stampa - . Così alla vigilia di Ferragosto quando, all’alba del campionato, i granata misero a segno il primo colpo di stagione: 2 a 1 e molti applausi. Così, ieri, quando dentro ad un test amichevole si è notata una squadra sintonizzata al meglio sulla ripartenza del 4 gennaio: 4 a 1 e molti lati positivi. Al di là delle occasioni e dei quattro gol - l’autorete di Marlon, la piccola magia di Vojvoda e la doppietta di Vlasic -, il Toro ha tolto spazio e respiro all’aggressivo Monza con il tecnico croato Ivan Juric abile a spegnere, sul nascere, i buoni propositi del collega e amico Raffaele Palladino. Miranchuk più Radonjic dietro a Sanabria, la linea d’attacco. Lukic più Ricci in regia, Lazaro e il già citato Vojvoda esterni in mezzo al campo, con Schuurs padrone indiscusso della fase difensiva: questo il disegno tattico granata in avvio. Finisce bene, molto bene, la campagna di inverno di un Toro, adesso, atteso dal Verona, al Grande Torino, mercoledì prossimo: il poker in Brianza è una significativa iniezione di fiducia per il lavoro fatto in questo mese e mezzo, tra infortuni e qualche assenza Mondiale. Mai, Juric, aveva, comunque, lavorato così a lungo con un gruppo abituato ad ascoltarne i consigli: l’obiettivo è una ripartenza senza freno a mano tirato".