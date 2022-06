La Stampa: “Maggiore ha deciso di non rinnovare, il Torino è in pole”

alzare l’asticella delle ambizioni. Così, parte della serie A in cerca di un jolly di metà campo si è messa in fila con l’obiettivo di sondarne gli umori: Bologna, Fiorentina e, soprattutto, Torino". Al Toro, Maggiore piace da tempo. E, a Maggiore, piace l’idea di poter lavorare con un allenatore come Juric. "Maggiore, in granata, troverebbe spazio sulla trequarti come alternativa o come risorsa e potrebbe trovare la sua collocazione anche in un centrocampo dove servisse la forza delle mezzali".