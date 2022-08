La Stampa: “Mercato in stallo e nessun big ancora sostituito”

"Bremer, Belotti Brekalo e Pobega addii annunciati: eppure i ricambi latitano". Così l'edizione odierna de La Stampa commenta il mercato granata: "Le idee ci sono, i contanti per ora no, nonostante il bottino da oltre 40 milioni garantito da Bremer. Finora il rilancio è stato affidato a due giocatori a loro volta in cerca di rilancio (Radonjic e Lazaro) e a Bayeye, arrivato dalla Serie C e probabilmente già destinato a rifare le valigie". "Dalla testa alla coda, è ancora un quiz il Torino che ha perso sei titolari e ne ha sostituito finora solo uno, senza risolvere nessuna delle vecchie questioni. A cominciare dal portiere titolare: Berisha e Milinkovic-Savic non entusiasmano. Però l’emblema della sudata, elettrica estate