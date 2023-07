La Stampa: “Messias per Singo, il Milan prova a convincere Juric”

Il Milan vuole avvicinarsi a Singo e la chiave per sbloccare la trattativa potrebbe essere Junior Messias secondo La Stampa: "C’è stato un contatto con il Milan, che ha sondato la possibilità di aprire una vera e propria trattativa con il Torino, dopo aver trovato tempi lunghi e un gran assembramento attorno a Fresneda, spagnolo del Valladolid. Ha chiesto informazioni su Singo e rilanciato un nome che in passato ai granata piaceva molto". Si parla anche delle cifre dell'operazione: "Il brasiliano è stato tra le prime idee di Juric quando ha accettato l’offerta granata. E adesso è tornato di moda, anche se non è più una priorità. Al Milan serve per abbassare il prezzo del calciatore, valutato tra i 12 e 15 milioni. Al Toro, che aspetta sempre Vlasic, per completare il reparto. I granata, però, vorrebbero solo cash dalla cessione di Singo, che è nell’agenda anche dell’Inter ed è stato offerto alla Juventus".