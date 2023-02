La Stampa: “Mezz’ora di Ilic è troppo poco, Juric lo vuole in regia nel derby”

Il tecnico granata Ivan Juric sta riflettendo su come gestire al meglio le energie e l'apporto di Ivan Ilic, principale acquisto del mercato invernale del Torino. Di questo si parla sulle pagine odierne de La Stampa: "Poco meno di mezz’ora e, poi, in attesa. Ivan Ilic c’è, ma non gioca e non gioca perché, racconta il tecnico granata Juric, «non è in condizione...». Il Toro senza Lukic - volato a Londra, sponda Fulham - e privo di Ricci in infermeria, guarda ai passi del giovane centrocampista serbo con molta curiosità e qualche domanda: come mai il motore del 21enne serbo è tanto ingolfato? La risposta arriva da lontano, nemmeno troppo: Ilic si è fermato per un problema muscolare a metà settembre e, complice la lunga sosta per il mondiale in Qatar, è rimasto senza l’adrenalina della partita per oltre tre mesi. [...] Juric non vuole forzare la mano, il serbo, oggi, non ha più di mezz’ora sulle gambe, ma ha il tempo per uscire dal rodaggio in vista della sfida più delicata della stagione: contro la Juve, a fine mese, il Toro vuole calare il jolly più prezioso senza più freno a mano".