La Stampa: “Milan-Torino in Coppa Italia è una storia infinita”

"Stesso luogo, stesso avversario: Milan-Torino è una storia infinita - si legge su La Stampa - . Domani sera arriva la Coppa Italia per i granata colpiti al cuore dei loro problemi dopo la tappa di Salerno, dove non sono riusciti a sfruttare 19 occasioni da gol per vincere la partita. L’ennesimo test dal sapore di esame di maturità per la squadra di Juric, che dopo aver buttato al vento due ghiotte opportunità in campionato per avvicinare le zone nobili della classifica - l’altra con il Verona -, ha l’opportunità di proseguire il viaggio che porta in Europa passando da una strada alternativa. Ancora più impegnativa a questo punto della competizione giunta agli ottavi di finale, ma anche decisamente più rapida".