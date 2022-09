La Stampa: “Milinkovic, dopo aver fermato Haaland, all’esame Kvara”

La Stampa oggi in edicola si concentra sulle prestazioni di Vanja: "Vanja nell’ultima sfida prima di tornare al Filadelfia ha sbarrato la porta al giovane fenomeno del Manchester City Haaland, dimostrando di meritarsi la fiducia dell’ex campione di Stella Rossa e Olympique Marsiglia e soprattutto il posto da titolare a scapito di Dmitrovic e Rajkovic, i due portieri che negli ultimi anni si sono divisi il ruolo. Milinkovic-Savic li sta superando entrambi, ha sfruttato il momento, cosa che ormai gli capita da un anno. Il primo ha perso il posto nel Siviglia, l’altro era squalificato: lui, invece, di nuovo titolarissimo nel Torino." Poi, il quotidiano piemontese esalta Ciammaglichella, premiato dal Guardian: "Chi lo ha aiutato a sviluppare il suo talento e a crescere senza mai perdere di vista l’obiettivo lo descrive come un ragazzo umile e con la testa sulle spalle. Il complimento più bello, almeno quello più recente, ad Aaron Ciammaglichella lo ha però fatto - nemmeno troppo indirettamente - The Guardian. Nella lista nella quale ogni anno vengono inseriti i sessanta giovani talenti a livello mondiale, in questo caso nati nel 2005, c’è anche il centrocampista del Torino Primavera, già protagonista anche con la Nazionale Under 17."