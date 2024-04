La Stampa: “Milinkovic-Savic si riscatta, ottimo Ricci in fase di regia”

Il quotidiano La Stampa propone questa mattina tutti gli approfondimenti del caso, nel giorno successivo ad un derby della Mole privo di grandi emozioni e che si è chiuso sullo 0-0- Nelle pagelle del quotidiano piemontese dedicate ai giocatori del Toro, ci sono quasi tutte sufficienze ad eccezione di due giocatori che non hanno raggiunto il 6. Si tratta di Sanabria (5) e Lazaro (5,5) sulle cui spalle pesano certamente gli errori commessi sotto porta con due colpi di testa che avrebbero potuto regalare i tre punti ai granata. I migliori in campo sono invece Milinkovic-Savic e Ricci che si prendono entrambi un 7 pieno: il portiere serbo ha sventato un paio di conclusioni pericolose di Vlahovic e Yildiz mentre il regista toscano è stato ottimo per intraprendenza e capacità di resistere nei duelli contro gli avversari della Juventus. Una prestazione molto positiva a tutto tondo per l'ex Empoli sia in fase di regia che nella metà campo difensiva.