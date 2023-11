La Stampa: “Miranchuk nella lista del Torino per il mercato di gennaio”

Sulle colonne del quotidiano La Stampa questa mattina viene dedicato spazio anche al mercato del Torino. Secondo quanto si legge il club granata starebbe già pianificando alcune mosse per la prossima campagna trasferimenti di gennaio. Un nome che i tifosi conoscono bene e che è di nuovo finito sulla lista del direttore Vagnati è quello di Aleksey Miranchuk. Il russo dopo aver giocato nel Toro la scorsa stagione, in estate è tornato all'Atalanta ma non sta trovando lo spazio che desidera e così sogna di poter rivestire di nuovo la maglia granata. Juric lo stima e lo riabbraccerebbe volentieri. Può diventare il primo innesto del mercato invernale per il Torino se Cairo dovesse riuscire a trovare un accordo con la società bergamasca. A gennaio però il club granata dovrà cedere anche qualche giocatore offensivo e tra gli indiziati ci sono i nomi di Seck, Karamoh, Radonjic e Pellegri con quest'ultimo che è richiesto dal Genoa, squadra che lo ha lanciato in Serie A da giovanissimo.