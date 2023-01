La Stampa: “Monza e Torino si sfidano per Juranovic”

Il quotidiano La Stampa quest'oggi riporta una notizia di mercato che riguarda il Torino. La società granata è al centro di una sfida di calciomercato con il Monza per assicurarsi le prestazioni di Josip Juranovic, terzino croato di proprietà del Celtic. Il Toro, tra questo mese di gennaio e l'estate prossima, si troverà a fronteggiare un rinnovamento completo delle sue corsie esterne. Ola Aina ha il contratto in scadenza e si vorrebbe cederlo già in questa sessione, piace a Crystal Palace, Leeds e Southampton. Valentino Lazaro è invece arrivato al Toro solo in prestito dall'Inter, con la quale si tratterà per cercare di farlo restare anche la prossima stagione. Per riuscire a rinforzare il reparto degli esterni ecco che il Torino ha messo gli occhi su Juranovic. Il Celtic ha già ricevuto un'offerta del Monza per un prestito con obbligo di acquisto pari a 7 milioni. Nei prossimi giorni è previsto l'arrivo anche della proposta del club granata.