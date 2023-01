La Stampa: “Nel nome di Lukic: il Toro spinge per la cessione, il giocatore no”

In queste ultime ore di mercato il tema caldo in casa granata è Sasa Lukic. Come riportato dal quotidiano, "C’è la società che spinge perché il centrocampista serbo accetti la proposta del Fulham o, se dovesse arrivare in queste ore, di un altro club interessato; c’è Lukic che chiede un contratto da due milioni - oggi prende 750 mila euro - ma che non ha fretta di andare via e c’è un allenatore, Juric, che conosce il pensiero del suo giocatore". Mancano due giorni alla fine del mercato: saranno ore decisive per il futuro del centrocampista serbo.