La Stampa: “Obiettivi Strefezza e Bakker per il Toro, Karamoh pedina di scambio”

Sulle pagine del quotidiano La Stampa quest'oggi si tratta del mercato del Torino. La società granata sembra essere interessata a Gabriel Strefezza del Lecce. L'esterno brasiliano ha un passato nella Spal e il suo talento era sbocciato proprio quando nel club ferrarese era presente Davide Vagnati, attuale direttore dell'area tecnica del Torino. Il Lecce da questo addio vorrebbe però monetizzare e per questo motivo i granata stanno cercando la formula giusta che potrebbe coinvolgere Yann Karamoh come pedina di scambio oltre al giovane Gineitis, ma quest'ultimo soltanto in prestito. Chi invece potrebbe arrivare al Toro con una formula più semplice è Mitchel Bakker dell'Atalanta, società che sembra disposta a cedere anche solo in prestito questo suo giocatore. Per la rosa di Juric si tratterebbe di un elemento utile per la fascia sinistra, data l'assenza di esterni di piede mancino nella rosa granata.