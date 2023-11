La Stampa: “Occasione per Gemello, cuore e scuola Toro in campo solo 90′”

L'edizione odierna de La Stampa scrive in vista del match di questa sera con il Frosinone e della possibile formazione scelta da Juric: "Toro, due punte anche in Coppa Italia, Juric rilancia Zapata: "deve giocare". Passare il turno è un obbligo, stasera è anche una palestra per i granata, che ancora devono trovare la loro dimensione, dopo che in serie A si sono rilanciati con un nuovo modulo e nuovi interpreti. Stasera sarà anche l'occasione di Gemello, il portiere di Fossano amico di Buongiorno ha giocato una volta titolare, senza subire reti, due stagioni fa, poi nulla più."