La Stampa: “Offerta del Southampton a Juric, ma il tecnico ha detto no”

"Penultimo posto, ma stagione non ancora compromessa: il Southampton si guarda attorno e punta Ivan Juric come tecnico della risalita - si legge su La Stampa - . Storia di inizio novembre e storia senza il lieto fine per il club della Premier League: il tecnico granata ascolta, prende nota, riflette e, alla fine, dice no alla tentazione inglese. Toro salvo perché quella che sarebbe stata una rivoluzione in corso d’opera non si compie e Southampton pronto a virare su Nathan Jones, manager in panchina del 10 novembre scorso al posto di Hasenhutti. L’affondo inglese è la dimostrazione di un lavoro, a firma Juric, apprezzato anche fuori confine. Lavoro a cui il patron granata Urbano Cairo dà un peso che si traduce nella lode e in una speranza. Il presidente del Toro ha intenzione di legare il destino del club al tecnico croato ancora a lungo, di sicuro oltre il giugno 2024, data di scadenza dell’attuale contratto".