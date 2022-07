La Stampa: “Offerta per Orsolini, il Torino ha fretta di chiudere”

Sulle colonne del quotidiano La Stampa, oggi si può leggere dell’offerta del Torino per Riccardo Orsolini . L’ala del Bologna è uno dei primi nomi per la trequarti di Juric che può già contare sul nuovo arrivo Radonjic. Il Toro per Orsolini ha presentato un’offerta da circa 10 milioni di euro tra prestito oneroso da 1,5 milioni e riscatto obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni.

La dirigenza granata gradirebbe chiudere in fretta questa operazione per poter dare a Juric un altro rinforzo in tempi brevi in vista del ritiro in Austria. Ci sono però anche altre piste che portano ai nomi di Praet, Joao Pedro e Laurienté.