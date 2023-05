La Stampa: “Oltre il novantesimo: ottavo posto e fari su Nyon”

"Toccare per primi il cartello con la scritta ottavo posto e, poi, lasciare la porta aperta in attesa di eventuali novità - scrive La Stampa nell'edizione odierna - Toro, Fiorentina, Monza e Bologna si preparano a chiudere la stagione con la febbre a 90'". Il Torino è padrone del proprio destino. Per essere sicuro dell'ottavo posto senza fare calcoli sulle altre contendenti dovrà vincere contro l'Inter. Poi dopo il raggiungimento dell'ottavo posto sarà tempo di attesa: "Il Toro ha già vissuto parentesi così. La prima nel maggio del 2014, la seconda 5 anni più tardi. La prima volta racconta di un gruppo, dentro ai preliminari di Europa League perché il Parma dell’allora patron Ghirardi non ottenne la licenza Uefa dalla Figc. La seconda parentesi è la più recente e vede il Milan cercare, e trovare, l’accordo con l’Uefa: tradotto il Toro di Mazzarri cominciò il suo cammino ancora una volta nei preliminari di Europa League".