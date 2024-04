La Stampa: “Operazione guastafeste”

Il Torino si presenta nella tana dell'Inter scudettata e ansiosa di festeggiare la seconda stella. I granata sono ancora in corsa per l'Europa, anche se il calendario resta difficile e parte proprio dalla sfida contro i nerazzurri. Il Torino però potrebbe indossare l'abito del guastatore, come dice La Stampa: "A rovinare il clima di festa dell’Inter all’ora di pranzo ci proverà il Torino, per il quale l’aria da grande party nerazzurro (oltre all’assenza di Acerbi e Dimarco, quest’ultimo affaticato in panchina) può trasformarsi in un alleato per provare a riscrivere l’esito di una partita che in una situazione normale darebbe ancora meno chance. «Non penso possa influenzare la prestazione, ma a noi non deve interessare: facciamo una grande partita », ordina Juric. I granata non devono farsi distrarre, se non vogliono scendere definitivamente dal treno Europa. L’ultima corsa è sul Napoli, distante tre lunghezze e con una sfida in calendario molto complicata contro la Roma di De Rossi (oggi alle ore 18)".