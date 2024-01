La Stampa: “Ora il Toro può ripensare a Doig”

L'edizione odierna del quotidiano fa una panoramica sul mercato del Torino e su un nuovo possibile acquisto dei granata, Josh Doig: "Ansaldi, poi il vuoto sulla sinistra. Ora il Toro può ripensare a Doig. La rivoluzione tattica con due attaccanti ha reso necessario trovare il profilo giusto sulla fascia sinistra. A Juric piace Bakker. Ma trovare un Ansaldi giovane non è un'operazione semplice, non ha senso accontentarci. Intanto la Lazio torna in pressing su Ricci, Cairo chiede 25 milioni, Lotito prova ad inserire nelle trattativa il 27enne croato Basic."