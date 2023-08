La Stampa: “Pari del Toro a Lens contro una squadra da Champions”

"A Lens è passato il Mondiale di Francia – siamo nella cittadina più piccola della storia ad aver ospitato un duello di così alto livello – e, a Lens, il calcio è una religione se è vero che la capienza dello stadio è maggiore del numero degli abitanti - si legge sul quotidiano - . Da queste parti fa freddo e, nell’Alta Francia, il Toro prova a scaldarsi: il test, la terza amichevole d’estate, è di quelli nobili perché i ragazzi di casa si preparano ad indossare l’abito da Champions – sono i vice campioni in carica in Ligue1 – e perché l’atmosfera sulle tribune è già elettrica come se in gioco ci fosse più di un esame di preparazione. Ambiente e qualità degli avversari danno un senso al pareggio (0-0) granata: il Lens aveva anche più benzina nelle gambe visto che comincerà il campionato otto giorni prima del Toro e, così, forte poteva essere il rischio di andare incontro, per i ragazzi di Juric, ad un pomeriggio amaro per buona pace dell’autostima".