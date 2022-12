La Stampa: “Pecci testimonial di 116 anni del Torino”

"Dal Grande Torino in avanti, c’è la miglior storia granata nella valigia di Eraldo Pecci, l’invitato speciale del Museo del Toro in occasione dei 116 anni dalla nascita di uno dei club più rinomati del calcio italiano - scrive La Stampa nell'edizione odierna ricordando l'iniziativa per il compleanno del club granata - Un club che si specchia in continuazione con il suo passato glorioso, zeppo di imprese che sconfinano nel mito e di uomini che hanno cucito pezzo per pezzo, anche sacrificando la propria vita, un senso di appartenenza unico". Peci, premiato nella Hall of Fame Granata, ha fatto un confronto tra passato e presente: "Il calcio è cambiato e anche il Toro. Noi venivamo dalle favole e avevamo un'etica, adesso conta il profitto. A volte mi chiedo se quell’idea esista ancora, così più che battere l’Empoli io preferisco vedere il Filadelfia aperto. Noi siamo il Toro e non possiamo competere con i più ricchi, ma se rispettiamo le tradizioni, allora vinciamo lo stesso".