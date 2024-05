La Stampa: “Pellegri, l’uomo in più del Toro”

In questo finale di campionato si sta dimostrando decisivo Pietro Pellegri. Dopo i vari problemi fisici che non gli hanno permesso una continuità di rendimento: "Se due partite non fanno una prova, Pietro Pellegri ha fatto di più negli ultimi 108’ che nelle precedenti 21 gare, più che altro spezzoni. La rete da tre punti a Verona che ha svegliato i granata da oltre un mese di torpore ha permesso al Torino di restare aggrappato alla corsa proprio quando sembrava ormai persa. Contro il Milan l’ex rossonero ha messo in mostra un’altra parte del suo repertorio, con una prestazione da centravanti moderno, che dialoga con la squadra e crea spazi" si legge tra le pagine del quotidiano.